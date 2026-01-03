Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, 17 yaşındaki Hayri Mert Hastürk'ün yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Genç yaşta gelen acı kayıp, ailesini, yakınlarını ve Konaklı sakinlerini derin üzüntüye boğarken, yaşanan kaza Alanya'da 2026 yılının ilk ölümlü trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Konaklı Mahallesi Ali Şahin Petrol mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle yakıt aldıktan sonra kavşaktan geçmek isteyen 17 yaşındaki Hayri Mert Hastürk, bu sırada seyir halindeki bir tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza kısa sürede çevredeki vatandaşların ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekerken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.





EKİPLER SEVK EDİLDİ, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hayri Mert Hastürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazaya karışan tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

YUSUF YILMAZ'DAN YAZILI AÇIKLAMA



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, yaşanan kazanın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, 'Konaklı'da meydana gelen motosiklet kazasında Hayri Mert Hastürk'ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum' ifadelerine yer verdi. Yusuf Yılmaz, cenaze programına ilişkin bilgileri de paylaşarak, Hayri Mert Hastürk'ün öğle namazını müteakiben Konaklı Mandıra Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.