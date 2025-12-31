2025 yılı, Alanya'da trafik güvenliği açısından kaygı verici bir tabloyla geride kaldı. İlçe genelinde yıl boyunca yaşanan kazalar, hem ölü hem de yaralı sayılarıyla dikkat çekerken, özellikle yaz aylarında artan araç ve nüfus yoğunluğu riskin boyutunu daha da büyüttü. Resmî kayıtlar ve yerel basına yansıyan bilgiler, kazaların nedenlerine ilişkin çarpıcı veriler sundu. Yıl içinde Alanya'da meydana gelen trafik kazalarında en az 18 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralanmaların önemli bir bölümünün ağır yaralanma olarak kayıtlara geçmesi, kazaların şiddetini gözler önüne serdi. Kazaların büyük bölümü, özellikle yaz sezonunda artan trafik yoğunluğuyla birlikte yaşandı.



D-400'DE ÖLÜMLÜ KAZA

Aralık ayında D-400 karayolunda yaşanan bir kaza, yılın en ağır olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Bir otomobil ile elektrikli üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Olay, Alanya'daki ana ulaşım akslarında riskin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 2025'in ilk dokuz ayına ait veriler, ilçede 200'ün üzerinde motosiklet kazası yaşandığını gösterdi. Trafik kazalarının önemli bir kısmının motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı olaylardan oluşması dikkat çekti. Ölümlü ve ağır yaralanmalı kazalarda bu araç türlerinin payının yüksek olduğu kaydedildi.





KAZALARIN BAŞLICA NEDENLERİ

Resmî kayıtlara göre kazaların büyük bölümü sürücü kusurundan kaynaklandı. Aşırı hız, şerit ihlali, hatalı sollama ve dikkatsizlik en sık tespit edilen nedenler arasında yer aldı. Yoğun turizm trafiğiyle birlikte mevsimsel araç artışının da kazaların sayısında etkili olduğu belirtildi. 2025 yılı verileri, Alanya'da trafik kazalarının hem sayı hem de sonuçları itibarıyla ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu. İlçe, Antalya genelinde trafik kazaları açısından öne çıkan bölgeler arasında yer alırken, ortaya çıkan tablo trafik güvenliğine yönelik önlemlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.



