Alanya'da akşam saatlerinde çıkan depo yangını büyük paniğe yol açtı. Demirtaş Sebze ve Meyve Hali içerisinde faaliyet gösteren bir muz sarartma deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yoğun duman ve alevlerle kısa sürede etkisini artırdı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevredeki esnaf durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Edinilen bilgilere göre depo içinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve bitişikte bulunan başka bir depoya sıçradı. Yangın sırasında depolarda bulunan tonlarca muz tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin hal içerisindeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU







İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren ve yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından alanda güvenlik önlemleri alındı.







CAN KAYBI YOK, ZARAR BÜYÜK

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak depolarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olay, Alanya'daki muz üretimi ve ticareti açısından önemli bir kayıp olarak değerlendirilirken, bölge esnafı yangının kesin nedenine ilişkin yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.




