Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak 2026 yılına ilişkin temennilerini paylaştı. Yeni yılın yalnızca bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda umutları tazeleyen bir başlangıç olması gerektiğini vurgulayan Sağer, toplumsal dayanışmanın ve ortak değerlerin güçlenmesine dikkat çekti.

DAYANIŞMA VE ORTAK DEĞERLER VURGUSU

Mesajında üniversite ailesine özel bir yer ayıran Prof. Dr. Turan Sağer, 2026 yılının Alanya Üniversitesi çatısı altında akademik ve idari kadro ile öğrenciler açısından birlik duygusunu pekiştiren bir dönem olmasını temenni etti. Sağer, yeni yılın karşılıklı anlayışın güçlendiği, umut ve dayanışma ikliminin daha da belirginleştiği bir yıl olacağına inandığını ifade etti.



Prof. Dr. Turan Sağer mesajında şu ifadelere yer verdi:

'2026 yılının; sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın dayanışmanın ve karşılıklı anlayışın güçlendiği, umutları tazeleyen bir yıl olmasını diliyorum. 2026'nın, Alanya Üniversitesi ailesi başta olmak üzere akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimiz için ortak değerlerin pekiştiği, umut ve dayanışma ikliminin güçlendiği bir yıl olacağına inanıyorum.'