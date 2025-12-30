Yeni düzenlemeye göre, standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlara 13 bin 847 lira, ulaşım araçlarına 41 bin 820 lira, iş yerleri ve atölyelere 139 bin 746 lira, fabrika ve şantiyelere ise 419 bin 509 lira ceza uygulanacak. Eğlence kaynaklı gürültünün cezası da 419 bin 509 lira olarak belirlendi.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri 17 bin 957 lira ceza ödeyecek. Aynı aracın emisyon değerlerinin standartlara aykırı olması halinde ceza 35 bin 936 liraya çıkacak. Yetki belgesi bulunmasına rağmen kurallara aykırı ölçüm yapan işletmelere ise 71 bin 879 lira idari para cezası kesilecek.

Hava kirliliğine neden olan ve gerekli izinleri almadan kurulan veya işletilen tesisler için cezalar 839 bin 122 liraya kadar yükselirken, emisyon sınırlarının aşılması durumunda bu rakam 1 milyon 678 bin 359 liraya ulaşıyor. Atık alım, arıtma ve bertaraf tesislerini kurmayan ya da çalıştırmayanlara uygulanacak ceza ise 2 milyon 97 bin 997 lira olarak açıklandı.

Tarım alanlarında anız yakanlar, her dekar için 698,62 lira ceza ödeyecek. Bu fiilin orman, sulak alan veya yerleşim yerlerine yakın bölgelerde işlenmesi halinde ceza beş kat artırılacak. Ayrıca atıkları toprağa, suya veya çevreye mevzuata aykırı şekilde bırakanlara yüz binlerce liradan milyonlara varan idari para cezaları uygulanacak.

Plastik poşetlerin ücretsiz verilmesi veya mevzuata aykırı şekilde satılması halinde de ağır yaptırımlar devreye girecek. Kurallara uymayan satış noktalarına metrekare başına para cezası uygulanırken, üretici ve tedarikçilere yönelik cezalar 130 bin lirayı aşacak.

Bakanlık yetkilileri, 2026 yılında çevrenin korunması, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağını vurgularken, vatandaşları ve işletmeleri çevre mevzuatına eksiksiz uymaları konusunda uyardı.