Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Antalya'nın doğu ilçelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olacak. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağmur beklenirken, yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Yetkililer, selden buzlanmaya kadar oluşabilecek risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Antalya'nın doğu kesimlerinde hava koşullarının gece saatlerinden itibaren hızla değişeceğine işaret edilirken, yağışın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, özellikle ani hava değişimlerinin günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.







ETKİLENECEK İLÇELER NETLEŞTİ

Meteorolojik uyarı kapsamında Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri yer aldı. Tahminlere göre kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve gök gürültülü sağanak beklenirken, rakımı 1500 metre ve üzerindeki bölgelerde kuvvetli kar yağışı görülecek. Yağışların bölgelere göre farklı şiddetlerde etkili olacağı belirtildi. Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgar, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar ile sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, gece saatlerinde risklerin artabileceği hatırlatıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor' denildi. Açıklama, hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması çağrısıyla tamamlanırken, olası olumsuzluklara karşı tedbirli davranılmasının altı çizildi.