Türkiye genelinde 12 bin 687 uygulama noktasında toplam 325 bin 267 personel görev yapacak. Bu kapsamda 298 bin personel asayiş hizmetlerinde, 27 bin personel ise trafik denetimlerinde görevlendirildi. Alanya'da da ilçe merkezi, turizm bölgeleri, sahil bandı, eğlence mekânlarının yoğun olduğu alanlar ile giriş-çıkış noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı.

YILBAŞI YOĞUNLUĞUNA KARŞI GÜÇLÜ ÖNLEMLER



Yeni yıl tatili nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğunun beklendiği Alanya'da, polis ve jandarma ekipleri özellikle kamu düzeninin sağlanması, trafik güvenliği, alkollü araç kullanımı ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik denetimlerini sıklaştıracak. Otel bölgeleri, eğlence merkezleri ve kalabalık noktalar başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında uygulama ve kontroller yapılacak.

TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMLERİ ARTIRILDI



Alanya'da yılbaşı gecesi ve tatil süresince trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için ana arterler, D-400 Karayolu, kavşaklar ve turizm güzergâhlarında yoğun denetimler gerçekleştirilecek. Asayiş ekipleri ise vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için sahada görev başında olacak.

Yetkililer, vatandaşlardan kurallara uymalarını, trafik ve güvenlik kontrollerinde ekiplerle iş birliği yapmalarını isterken, alınan tedbirlerin amacının yılbaşını Alanya'da sorunsuz ve güvenli şekilde geçirmek olduğu vurgulandı. Ayrıntıların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.