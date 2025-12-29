TEHLİKELİ VİRAJDA ÇALIŞMA BAŞLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Akçatı Mahallesi Grup Yolu üzerinde yer alan dar ve görüş açısını kısıtlayan virajda yol genişletme çalışması başlattı. Uzun süredir sürücüler için risk oluşturan noktada yapılan çalışmanın, yol güvenliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.

YOL HAFTA İÇİ MESAİ SAATLERİNDE KAPALI

Çalışmaların sürdüğü güzergâhta, hafta içi mesai saatleri olan 08.30 ile 17.30 arasında yol tamamen trafiğe kapatılacak. Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı saatlerde araç geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR KULLANILACAK

Akçatı ve çevre mahallelere ulaşım sağlayan sürücülerin, hafta içi mesai saatlerinde alternatif güzergâh olarak Ağzıkara ve Dim Grup Yolu'nu kullanmaları gerekiyor. Yetkililer, sürücülerin yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

MESAİ DIŞINDA VE HAFTA SONU AÇIK

Akçatı Grup Yolu'nun, mesai saatleri dışında ve hafta sonları trafiğe açık olacağı ifade edilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun daha güvenli ve konforlu hale geleceği kaydedildi.