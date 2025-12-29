Alanya'da D-400 Karayolu'nda otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Kazada otomobili kullanan Ukrayna uyruklu sürücü N.B. tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu N.B. (52) yönetimindeki KA 8620 IK plakalı otomobil, Kargıcak yönünden Alanya merkez istikametine seyir halindeyken Barbaros Caddesi üzerinden yaya yolunu kullanarak sahil tarafına geçmeye çalışan Selma Toktamış'ın (62) kullandığı 07 BJY 502 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde büyük bir panik yaşanırken, kazanın etkisi çevredeki herkesin dikkatini aynı noktaya kilitledi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet sürücüsü Selma Toktamış, eşi Kadir Toktamış (65) ve aynı araçta bulunan 19 yaşındaki T.S. ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneden gelen haber, kazanın ağırlığını ortaya koydu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selma Toktamış ve Kadir Toktamış hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 19 yaşındaki T.S.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI



İki kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından otomobil sürücüsü N.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan N.B., adliyeye sevk edilerek hâkim karşısına çıkarıldı. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı sürücü, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.