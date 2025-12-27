Alanya'da hafta sonu güneşli ve sakin geçen havanın Salı günü sağanak yağışa, Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanağa dönebileceği tahmin ediliyor. Sıcaklık değerleri büyük ölçüde değişmese de nem oranındaki belirgin yükseliş dikkat çekiyor. Hafta sonu planı yapanlar için olumlu bir tablo sunan tahminler, yılbaşı öncesi hava koşullarının daha hareketli ve nemli bir hal alabileceğini gösteriyor.



HAFTA SONU PARÇALI BULUTLU VE GÜNEŞLİ

Cumartesi günü Alanya'da parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklık 12 ile 19 derece arasında seyrederken nem oranı yüzde 37 ile 76 arasında değişecek ve rüzgâr saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esecek. Pazar ve Pazartesi günlerinde ise hava daha açık bir görünüme bürünecek. Pazar günü sıcaklık 8 ile 16 derece, nem oranı yüzde 43 ile 70 arasında kalacak. Pazartesi günü sıcaklık 9 ile 17 derece arasında seyrederken nem oranı yüzde 29 ile 74 bandında olacak. Bu iki günde rüzgârın etkisi sınırlı kalacak ve güneşli hava öne çıkacak.





SAĞANAK SALI GÜNÜ BAŞLIYOR



Salı günüyle birlikte tablo değişecek ve yağış ihtimali belirginleşecek. Sıcaklık 8 ile 18 derece arasında seyrederken nem oranı yüzde 39 ile 74 seviyelerinde olacak. Rüzgâr hızı yaklaşık 14 kilometre/saat civarında kalacak. Hafta başındaki sakin hava yerini daha nemli ve hareketli bir atmosfere bırakacak. Yılın son günü Çarşamba için gök gürültülü sağanak ihtimali öne çıkıyor. Sıcaklık 13 ile 17 derece arasında seyrederken nem oranı yüzde 76 ile 89'a kadar yükselecek. Rüzgâr hızı yine yaklaşık 14 kilometre/saat olacak. Tahminler Alanya'da yılbaşı öncesi hava koşullarının daha nemli ve yağışlı bir hal alabileceğini işaret ediyor.