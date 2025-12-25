BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Regaip Kandili'nin manevi atmosferine dikkat çeken Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, bu özel gecenin insanlar arasında sevgi, hoşgörü ve paylaşma bilincini artıran anlamlı bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Sağer, kandil gecelerinin sadece bireysel ibadetlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

TOPLUMSAL BAĞLARIN GÜÇLENMESİNE KATKI

Kandil gecelerinin, ortak değerlerin yeniden hatırlanmasına vesile olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sağer, bu gecelerin toplumda dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu dile getirdi. Manevi iklimin, insanlar arasındaki bağları kuvvetlendirdiğine işaret eden Sağer, Regaip Kandili'nin umut ve huzur duygularını pekiştirdiğini söyledi.

BARIŞ VE HUZUR TEMENNİSİ

Mesajının sonunda Regaip Kandili'nin tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Prof. Dr. Turan Sağer, bu mübarek gecenin barış, huzur ve esenlik içerisinde idrak edilmesi dileğinde bulundu.