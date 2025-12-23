Edinilen bilgilere göre, Müze Müdürlüğü çevresinden başlayarak Hayate Hanım İlkokulu istikametine kadar uzanan güzergâhta meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan bir kişinin araçlara bilinçsizce saldırdığı bildirildi. Görgü tanıkları, şahsın yürüyüşü sırasında çevreye küfürler savurduğunu ve mahallede paniğe neden olduğunu ifade etti. Sabah saatlerinde araçlarının lastiklerinin patlatıldığını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, durum kısa sürede emniyet birimlerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları çalışma sonucunda şüpheliyi Hayate Hanım İlkokulu yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edilirken, olayla ilgili ailesine de bilgi verildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin ailesinin emniyete gelerek mağdur vatandaşların uğradığı maddi zararı karşılamayı taahhüt ettiği bildirildi. Zarar gören araç sahiplerinin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına bölgede güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıklarken, vatandaşların şüpheli durumları vakit kaybetmeden ihbar etmeleri çağrısında bulundu.