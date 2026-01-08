Alanya'da son dönemde ilanlara yansıyan kira bedelleri, özellikle merkez ve sahile yakın mahallelerde 30 bin TL bandının üzerine çıktı. Artış, yalnızca konut piyasasını değil, kentteki yaşam düzenini de doğrudan etkiliyor.

MERKEZDEN ÇEVRE MAHALLELERE KAYIŞ



Yükselen kira bedelleri nedeniyle dar gelirli vatandaşlar ve kamu çalışanlarının kent merkezlerinde barınma imkânı azalıyor. Bu durum, birçok ailenin merkeze uzak mahallelere yönelmesine neden oluyor. Alanya'da görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve diğer kamu personelinin önemli bir bölümünün, mevcut maaşlarla merkezde konut kiralamakta zorlandığı görülüyor. Görev süresi devam eden bazı çalışanların barınma konusunda alternatif çözümler aradığı ifade ediliyor.





KİRALIK KONUT TALEBİ SÜRÜYOR



Emlak çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, Alanya'da kiralık konut talebinin yüksek seyrini koruduğu, buna karşın uygun fiyatlı konut arzının sınırlı kaldığı belirtiliyor. Ortaya çıkan tablo, Alanya'da barınma konusunun sosyal ve kentsel yaşamı etkileyen başlıklardan biri olarak gündemdeki yerini koruduğunu gösteriyor.

