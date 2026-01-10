RESMÎ UYARI YAYIMLANDI

Antalya Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri esas alınarak kent genelini kapsayan bir yağış uyarısı paylaşıldı. Açıklamada, yağışların 11 Ocak Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren etkisini göstermesinin beklendiği belirtilirken, özellikle kıyı kesimleri ile iç ve yüksek bölgelerde farklı şiddetlerde görüleceği bildirildi.

DOĞU VE BATI İLÇELERİ İÇİN AYRI DEĞERLENDİRME

Meteoroloji verilerine göre Antalya'nın batı ilçelerinde yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Doğu ilçelerinde ise yağış miktarının yer yer 50 ila 100 kilogram seviyelerine ulaşabileceği, bunun da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü yağış anlamına geldiği ifade ediliyor. Alanya'nın da bu sistemden etkilenmesi beklenen ilçeler arasında yer aldığı bildiriliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENTİSİ

Yetkililerin paylaştığı teknik değerlendirmede, yağışların 1500 metre rakımın üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu durumun özellikle kırsal mahalleler ve yüksek geçitlerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, sürücüler için dikkat çağrısı yapılıyor.

OLASI RİSKLER TEK TEK SIRALANDI

Valilik ve meteoroloji birimleri tarafından yapılan uyarılarda, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, yıldırım, hortum ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Ayrıca Konya-Antalya yolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi riskinin bulunduğu, bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

UYARI ZAMAN ARALIĞI AÇIKLANDI

Resmî açıklamalara göre kuvvetli yağış uyarısı,

11 Ocak 2026 Pazar günü saat 06.00'da başlayacak ve

12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 04.00'e kadar etkisini sürdürecek.

Yetkililer, bu süre boyunca yapılacak duyuruların takip edilmesini ve alınacak tedbirlerin aksatılmamasını önemle hatırlatıyor.