2025'TE 119 BİN ASAYİŞ OLAYI YAŞANDI

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun da katıldı. Toplantıda konuşan Vali Hulusi Şahin, 2025 yılı boyunca Antalya genelinde toplam 119 bin 999 asayiş olayı meydana geldiğini, bu olayların yüzde 99,4'ünün aydınlatıldığını açıkladı.

Olayların dağılımına bakıldığında 46 bin 252'sinin kişilere karşı, 16 bin 663'ünün malvarlığına karşı, 15 bin 288'inin topluma karşı, 1.530'unun ise millete ve devlete karşı suçlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Yıl genelinde aranan 49 bin 587 kişi yakalanırken, 9 bin 554 kişi tutuklandı.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARA AĞIR DARBE

2025 yılında kaçakçılık, mali ve organize suçlara yönelik 1.883 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 659 şüpheliye işlem yapıldı, 603 kişi tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 milyar 678 milyon 552 bin 438 TL tutarındaki malvarlığına el konuldu. Vali Şahin, ele geçirilen bu tutara ilişkin değerlendirmesinde, 'Korkunç bir rakamla karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca Antalya'da 11 bin 401 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 bin 889 şüpheliye işlem yapılırken, 1.660 kişi tutuklandı. 'NARKO KAPAN ANTALYA-2' operasyonu kapsamında ise 503 kişi cezaevine gönderildi, operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ile milyonlarca sentetik hap ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 104 operasyonda 211 organizatör hakkında işlem yapıldı, 75 kişi tutuklandı. Yakalanan 680 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. Antalya genelinde 108 bin 468 yabancı uyruklu kişinin, oturma ve çalışma izinleriyle ikamet ettiği açıklandı.



TRAFİK DENETİMLERİ ARTTI, CAN KAYBI AZALDI

Vali Şahin, 2024 ve 2025 yıllarına ait trafik verilerini de karşılaştırdı. Buna göre denetlenen sürücü sayısı yüzde 21,6 artarken, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 15,5 azaldı. 2025 yılında 5 milyon 342 bin sürücü denetlendi, 1 milyon 222 bin idari para cezası uygulandı. Yıl boyunca meydana gelen 26 bin 89 kazada 98 kişi hayatını kaybetti. Antalya'daki araç sayısının ise bir yılda yüzde 7,1 artarak 1 milyon 670 bin 724'e ulaştığı bildirildi.



SAHİL GÜVENLİK VE SİBER SUÇ OPERASYONLARI

Sahil Güvenlik ekipleri 2025 yılı boyunca 41 bin 683 saat görev yaptı, 13 bin 407 gemi ve tekne denetlendi, 2 bin 148 işletmeye işlem uygulandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 105 operasyonda 602 şüpheli yakalandı, 166 kişi tutuklandı.



EXPO ALANI ANTALYA'YA KAZANDIRILACAK

Toplantıda EXPO alanının geleceğine de değinen Vali Hulusi Şahin, COP31 sürecinin ardından alanın tamamen yenilenerek Antalyalıların 12 ay boyunca kullanabileceği bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti.