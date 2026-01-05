Antalya'nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte avlanan 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz, tüfeğin omza alınması sırasında kazara ateş alması sonucu karın bölgesinden ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



AV SONRASI YOLDA MEYDANA GELEN KAZA



Olay, Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nin kırsal bölgesinde gerçekleşti. Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç. adlı üç arkadaş, avlanmak için araziye çıktı. Av faaliyetini tamamlayan grup, aracına dönmek üzere yürümeye başladı ve tam araçlarına yaklaştıkları sırada beklenmedik bir kaza yaşandı. Bu anlar, genç bir hayatın trajik şekilde sona ermesine neden oldu.









TÜFEK OMUZA ALINIRKEN ATEŞ ALDI



İddiaya göre Ahmet G., av tüfeğini omzuna almak istediği sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre geride yürüyen Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti. Olayın hemen ardından arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye acil ekipler yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay mahallinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Karagöz, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen Ahmet G. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve gözaltına alındı.



TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI



Hastaneye ulaştırılan Oğuzhan Karagöz, tedavi altına alındı ancak doktorların yoğun müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Genç adamın ölümü, ailesi ve yakınları için büyük bir acı kaynağı oldu. Kazayla ilgili adli işlemler başlatılırken, olay yerindeki incelemeler de tamamlandı.







GERİYE 6 AYLIK BEBEĞİ VE NEŞELİ ANILARI KALDI



Hayatını kaybeden Oğuzhan Karagöz'ün evli olduğu ve 6 aylık bir bebeğinin bulunduğu öğrenildi. Genç babadan geriye, kendi asker eğlencesinde arkadaşlarıyla birlikte çekilen, mutluluk dolu neşeli görüntüler kaldı. Bu görüntüler, yaşanan trajedinin acısını daha da derinleştiriyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma tüm detaylarıyla sürdürülüyor. Kazanın tam nedeni ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler devam ederken, aileye başsağlığı dilekleri iletiliyor.

