Alanya'da bir eczanede kalfa olarak çalışan 32 yaşındaki Mehmet Özkan, ikamet ettiği evin deposunda asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



OLAY DERE MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ



Olay, Alanya'nın Dere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ü.Ö. (56), evinin deposuna girdiği sırada oğlu Mehmet Özkan'ı (32) asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Özkan'ın cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayın intihar olduğu değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından inceleme başlatıldı.