Antalya'da kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayet davasında karar açıklandı. Kepez ilçesinde 9 Mart 2025 tarihinde iki aylık eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldüren Halit Can Sakman, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasına maktulün annesi Havva Ünay, babası Güney Demir, tutuklu sanık Halit Can Sakman ve taraf avukatları katıldı.

SANIK: 'PİŞMANIM, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Halit Can Sakman, mahkeme heyetine hitaben yaptığı savunmada pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık ifadesinde, olayın tasarlanarak gerçekleşmediğini ve ani bir gelişme sonucu yaşandığını savundu. Tahliyesine ilişkin ayrıca bir talepte bulunmadığını da dile getirdi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesi kapsamında nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirtti. Mütalaada, suçun eşe karşı işlenmiş olması ve mağdurun kendisini savunamayacak durumda bulunması gerekçeleriyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşma sırasında maktulün anne ve babası da söz aldı. Gözyaşları içinde konuşan anne Havva Ünay, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Baba Güney Demir ise sanığın savunmasına tepki göstererek kızının hiçbir zaman mutlu olmadığını söyledi. Bu sırada sanığın babaya dönerek 'Kes lan sesini' demesi üzerine salonda tansiyon yükseldi. Baba Güney Demir'in tepki göstermesi sonrası güvenlik görevlileri müdahale etti ve Demir duruşma salonundan çıkarıldı.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanığın eşi Sevcan Demir Sakman'a karşı kasten öldürme suçunu işlediği kanaatine vardı. Eylemin eşe ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirildiği belirtilerek Halit Can Sakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Savcının mütalaasında yer alan 'canavarca his' unsuruna ilişkin ise dosyada yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu nitelikli hal yönünden hüküm kurulmadı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı, verilen kararın emsal niteliği taşıdığını ifade etti. Anne Havva Ünay ise adaletin yerini bulduğunu belirterek, yaşadığı acının hiçbir karar ile dinmeyeceğini söyledi. Ünay, kızının yaşadıklarını unutmayacağını ve verilen cezanın yalnızca bir karşılık olduğunu dile getirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cinayet, 9 Mart 2025 tarihinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, genç kadının satırla ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevcan Demir Sakman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, maktulün evden kaçmaya çalıştığı ancak sanık tarafından engellendiği anların yer aldığı öğrenildi.