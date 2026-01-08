Alanya'da özellikle lüks siteler ve büyük konut komplekslerinde son yıllarda hızla artan aidat bedelleri, kiralarla yarışır hale gelirken bu durum binlerce site sakininin tepkisini çekiyordu. Ankara'da hazırlanan yeni yasa taslağıyla birlikte, aidat artışlarında uzun süredir şikâyet konusu olan keyfi uygulamalara sınırlama getirilmesi hedefleniyor. Düzenleme, site yönetimlerinin belirlediği bütçelerin otomatik olarak kesinleştiği mevcut yapıyı değiştirerek, kat maliklerinin söz ve karar hakkını yeniden ön plana çıkarıyor.

ZAM ORANINA YDO SINIRI VE KAT MALİKİ ONAYI

Hazırlanan taslağa göre site yöneticileri, aidat artışlarını artık serbest şekilde belirleyemeyecek. Yıl başında yapılacak zamlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlandırılacak. Bu oranın üzerinde ya da farklı bir artış yapılmak istenmesi halinde ise önemli bir şart devreye girecek. Yeni aidat tutarının geçerli olabilmesi için, üç ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması ve kararın bu kurulda görüşülerek onaylanması gerekecek. Böylece site sakinlerinin bilgisi ve onayı olmadan yapılan yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KARAR ALMA SÜRECİNDE YENİ DENGE

Düzenleme yalnızca aidat artışlarını değil, karar alma mekanizmasını da yeniden şekillendiriyor. Aidatlarla ilgili kararların alınabilmesi için ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50 artı 1 çoğunluğunun sağlanması gerekecek. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu yeterli olacak. Bununla birlikte, sitelerde sıkça tartışmalara neden olan yönetim planı değişikliklerinde aranan 5'te 4 çoğunluk şartı da düşürülüyor. Yeni düzenlemeyle bu oran 3'te 2 olarak belirlenirken, karar süreçlerinin daha hızlı işlemesi hedefleniyor.

YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM VE EĞİTİM ŞARTI

Alanya'da sıkça gündeme gelen bir diğer başlık olan profesyonel site yönetim şirketleri de yeni yasa taslağıyla birlikte daha sıkı bir denetime tabi tutulacak. 'Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı' kapsamında, bu şirketler kapasitelerine göre sınıflandırılarak kayıt altına alınacak. Tesis yöneticileri ve personelin zorunlu eğitimlerden geçmesi sağlanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen denetçiler, şirketleri yılda en az bir kez denetleyecek. Böylece denetimsiz uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Aidatlara yüzde 50'yi aşan zamlarla karşılaşan site sakinlerinin en çok merak ettiği konu ise düzenlemenin yürürlük tarihi. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifinin ne zaman yasalaşacağı henüz netlik kazanmazken, genel kural olarak düzenlemelerin geriye dönük uygulanmaması öngörülüyor. Ancak kurulması planlanan danışma kurulunun, kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda geçerlilik tarihini yıl başına çekme ihtimali de konuşuluyor. Bu ihtimalin hayata geçmesi durumunda, yılın başından itibaren yapılan yüksek aidat artışlarının yeniden değerlendirilmesinin önü açılabilecek.