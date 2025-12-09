TÜRKİYE GENELİNDE ZİNCİRLEME OPERASYON

Siber suçlarla mücadele ekipleri, uzun süredir takip altında tuttukları dijital ağların izini beş gün boyunca sürdürülen koordineli operasyonlarla somutlaştırdı ve ülke genelinde aynı anda düğmeye basıldı. Yasa dışı bahis sistemlerinin finans yönetiminden çevrim içi istismar içeriklerine uzanan suç hattı, farklı illerdeki bağlantılar üzerinden çözüldükçe operasyonun kapsamı daha da genişledi ve böylece çok katmanlı bir soruşturma ortaya çıktı.

GÖZALTILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Operasyonlarda yakalanan 204 şüpheliden 68'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan kişiler hakkında yürütülen soruşturma dijital delillerin çözüm süreçleri ilerledikçe daha fazla ayrıntıyla şekilleniyor. Ekipler, her yeni bulgunun dosyanın seyrini değiştirmesi nedeniyle incelemeleri kesintisiz sürdürüyor.

ANTALYA OPERASYONUN KRİTİK AYAKLARINDAN BİRİ OLDU

Operasyonun merkez noktalarından biri de Antalya oldu. Kentte tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda yasa dışı bahis ağlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller ve suç unsuruna işaret eden çeşitli kayıtlar ele geçirildi. Bu materyallerin, para trafiği yönetimi ve çevrim içi dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin önemli çözümleme verileri barındırdığı ifade ediliyor. Böylelikle Antalya'daki bulgular, diğer illerle kurulan bağlantıların daha net görünmesini sağladı.

SUÇLAMALAR DOSYANIN AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR

Soruşturma kapsamındaki dosyalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinin organizasyonu, oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği içerik bulundurma ve kişisel verileri kötüye kullanma gibi suçlamalar yer alıyor. Bu suçlamaların her biri, soruşturmanın çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu gösterirken, elde edilen her veri zinciri bir sonrakine bağlanarak operasyonun derinliğini artırıyor.