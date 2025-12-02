Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen Narkokapan Antalya operasyonu, uyuşturucu ticaretine yönelik en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Alanya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, toplam 455 kişi tutuklanırken 47 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 4 kişinin işlemleri ise sürüyor.



DÖRT AYLIK TEKNİK TAKİPTE 587 ŞÜPHELİ DEŞİFRE EDİLDİ



Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takiplerde, mahalle ve sokak bazlı satış noktaları oluşturarak uyuşturucu ticareti yapan 389 erkek, 131 kadın ve 67 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 587 kişi tespit edildi. Bu kapsamlı takip, 27 Kasım'da gerçekleştirilen büyük operasyonun temelini oluşturdu ve operasyonun planlı şekilde yürütülmesini sağladı. 414 Operasyon; Antalya, Alanya, Adana, Afyonkarahisar, İstanbul, Konya, Gaziantep ve diğer illerde 414 adrese düzenlenen koordineli baskınlarla sürdürüldü. Sahada 2.753 personel, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 narkotik köpeği görev aldı. Soruşturmada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 başsavcı vekili ve 11 Cumhuriyet savcısı da görev yaptı.









455 TUTUKLAMA: UYUŞTURUCU AĞINA AĞIR DARBE



Gözaltına alınan 506 şüpheliden 455'i tutuklandı, 47 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 kişi hakkında adli süreç devam ediyor. Yetkililer, operasyonun özellikle Alanya ve Antalya'da uyuşturucu ticaretine yönelik son yılların en geniş kapsamlı çalışması olduğunu vurguladı. Emniyet birimleri, operasyonun devam niteliğinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, sokak satıcılarına karşı kararlı adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

