Türkiye'de yıllardır tartışılan 'il olma potansiyeli yüksek ilçeler' konusu yeni çalışmayla birlikte tekrar gündeme gelirken, Konuşan Haritalar tarafından yapılan değerlendirme, nüfus yoğunluğundan lojistik ağlara, ekonomik kapasiteden turizm potansiyeline kadar çok yönlü kriterlere dayanıyor ve bu çerçeve, listeye 5 yeni ilçenin eklenmesiyle daha da genişliyor. Böylece büyüyen nüfusun yükünü taşıyamayan iller, çevrelerindeki gelişen ilçelerle birlikte yeniden ele alınırken bu durum, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz hattında belirgin bir şekilde hissediliyor ve aday ilçelerin önemini artırıyor.

BÜYÜYEN NÜFUS VE SANAYİ İL TALEBİNİ ARTIRIYOR



Uzmanlara göre hızlı şehirleşme ve sanayi yoğunluğu, bazı büyükşehirlerin yönetim yükünü artırarak yeni illere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor ve özellikle liman ticareti, ağır sanayi, turizm ve stratejik konum gibi faktörler, il olma potansiyeli yüksek ilçeleri ön plana taşıyor; bu durum İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya gibi nüfusu yüksek şehirlerin çevresindeki ilçelerin daha sık gündeme gelmesine yol açıyor.











İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELER ŞÖYLE SIRALANDI



Güncellenen listede alfabetik sırayla şu ilçeler yer aldı:Akhisar (Manisa), Alaşehir (Manisa), Alanya (Antalya), Aliağa (İzmir), Bandırma (Balıkesir), Bergama (İzmir), Bodrum (Muğla), Çayırova (Kocaeli), Çerkezköy (Tekirdağ), Çorlu (Tekirdağ), Darıca (Kocaeli), Doğubayazıt (Ağrı), Edremit (Balıkesir), Erciş (Van), Erdemli (Mersin), Ereğli (Konya), Ereğli (Zonguldak), Fethiye (Muğla), Gebze (Kocaeli), İnegöl (Bursa), İskenderun (Hatay), Kapaklı (Tekirdağ), Kuşadası (Aydın), Lüleburgaz (Kırklareli), Manavgat (Antalya), Midyat (Mardin), Milas (Muğla), Mustafakemalpaşa (Bursa), Nazilli (Aydın), Ödemiş (İzmir), Polatlı (Ankara), Salihli (Manisa), Serik (Antalya), Silifke (Mersin), Silivri (İstanbul), Silopi (Şırnak), Soma (Manisa), Söke (Aydın), Tavşanlı (Kütahya), Torbalı (İzmir), Tuzla (İstanbul), Viranşehir (Şanlıurfa).