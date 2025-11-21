Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 2 markaya ait çocuk giyim ürünlerinde güvenlik standartlarına aykırılık tespit etti. İncelemelerin ardından söz konusu ürünlerin piyasaya arzı durdurularak toplatma süreci başlatıldı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER LİSTEYE EKLENDİ

Bakanlığın düzenli olarak güncellediği sistemde Snow Kids ve Badr markalarına ait bazı çocuk ürünleri güvensiz kategorisine alındı. Rapora göre bu ürünlerin çocuk sağlığını riske ettiği belirlenerek ülke genelinde toplatılmasına karar verildi. Alınan kararla birlikte Alanya başta olmak üzere tüm şehirlerde bu ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Market, mağaza ve çevrim içi platformlardaki stokların geri çekilmesi için firmalara bildirim yapıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenli kullanımına uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık, ebeveynlerin güvenli ürün kullanımı konusunda bilinçli olmasının önemine de dikkat çekti. Öte yandan toplatma kararının ardından üretici ve satıcıların yükümlülüklerini yerine getirmesi için süreç takip edilecek.