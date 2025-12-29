Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düştü, 6 terörist ölü ele geçirildi. Şehit polislerden Turgut Külünk'ün (50) acı haberi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan evli ve bir çocuk babası Turgut Külünk, operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, Düzce Akçakoca Sarıyayla köyünde yaşayan babası Aydın Külünk (74) ile annesi Kevser Külünk'e (70) verildi. Haberi alan aile evinin önüne Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu ve acılı aile taziyeleri kabul etti.;Şehidin babası Aydın Külünk, oğlunun şehit haberini şöyle anlattı: 'Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim. Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Allah mekanını cennet eylesin, Allah kimseye evlat acısı göstermesin.'Şehidin annesi Kevser Külünk ise gözyaşları içinde şunları söyledi: 'İkinci oğlum bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var, 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. Bir kızı var, kızının hedefi kaymakam olmaktı.'

Kaynak: RSS