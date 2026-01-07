AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının Türkiye için bir 'reform yılı' olacağını açıkladı. Erdoğan, yaklaşık 19 trilyon liralık merkezi bütçenin tavizsiz uygulanacağını ve ekonomideki hedeflere ulaşılacağını vurguladı. Türkiye Yüzyılı reform programının Meclis desteğiyle hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, sosyal yardım sisteminden çocukların dijital güvenliğine kadar geniş bir yelpazede reformlar yapılacağını kaydetti.

PARTİ VE ÜYE SAYISI



Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı. Partinin 2025 yılında da zirvedeki yerini koruduğunu ifade eden Erdoğan, CHP ile üye sayısı farkının 9,6 milyon olduğunu belirterek teşkilat mensuplarına teşekkür etti. 2025 yılında birinci önceliğin deprem bölgesinin ihyası olduğunu vurgulayan Erdoğan, 455 bin afet konutunun yıl bitmeden hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Erdoğan, deprem bölgesinde yalnızca konut değil, umut da inşa ettiklerini söyledi ve çalışmaların 2026 yılında da aynı tempoyla süreceğini belirtti.

KÜRESEL VE BÖLGESEL SINAV



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki saldırılar, İran'a yönelik saldırılar ve Sudan'daki insani krizler gibi uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin çıkarlarının korunarak başarılı bir sınav verdiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'yi küresel kriz ve tehditlerden güvenle çıkaracak kadronun AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu vurguladı.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ



Erdoğan, muhalefeti özellikle Ankara'daki su sorunu üzerinden eleştirerek, yerel yönetimlerin halka vaatlerini yerine getiremediğini söyledi. Erdoğan, hükümet olarak vaatlerini yerine getirdiklerini belirterek, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız' dedi. Halkla hesap vermeyi bir prensip haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, meydanlarda hayal satmadıklarını, yerine getirilemeyecek sözler vermediklerini kaydetti. Erdoğan, hükümetin milletine verdiği sözlerin arkasında durduğunu ve 86 milyon vatandaş ile yurtdışındaki milyonlarca Türk'ün güvenini boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.