Yalova merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde yürütülen DEAŞ operasyonu, gece saatlerinde planlı şekilde başlatıldı. Güvenlik güçlerinin hücre evi olarak kullanılan adrese yöneldiği sırada içeride bulunan teröristlerin ateş açmasıyla çatışma çıktı ve bu gelişme, operasyonun seyrini tamamen değiştirdi.

YAKLAŞIK 7 SAAT SÜREN ÇATIŞMA



Silahlı çatışmanın başlamasıyla birlikte bölgeye Özel Harekât ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren operasyonda köy tamamen ablukaya alındı, giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Çatışma boyunca çevrede geniş önlemler alınırken, operasyon kontrollü şekilde sürdürüldü ve adım adım ilerletildi.







HÜCRE EVİNDE KADIN VE ÇOCUKLAR BULUNDU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis memuru ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Yerlikaya, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini duyurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.





ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI HÜCRE EVİ GÖRÜNTÜLENDİ



Operasyonun sona ermesinin ardından, DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi görüntülendi. Teröristlerin ateşe verdiği evde oluşan hasar dikkat çekerken, görüntüler operasyonun şiddetini ve çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi. Yalova'daki operasyon, geride şehitler ve yaralılar bırakırken, yürütülen soruşturmayla birlikte olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.







