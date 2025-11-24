Alanya ve Türkiye genelinde trafikte güvenliği tehlikeye atan davranışlara karşı yeni düzenleme yolda. Yol kesme, kavga çıkarma ve araçlara zarar verme gibi eylemlerde ciddi yaptırımlar uygulanacak.

İSTANBUL ÖRNEĞİ DERS OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de bir sürücünün başka aracın önünü keserek tehlikeli bir eylemde bulunduğunu açıkladı. T.F. isimli sürücü yakalanarak gereği yapıldı. Bakan Yerlikaya, bu tür davranışların yeni kanun teklifinde ağır cezalarla karşılık bulacağını vurguladı.

CEZALAR CAYDIRICI OLACAK

Yeni Trafik Kanunu Teklifiyle yol kesme ve zorbalık içeren eylemler için getirilecek yaptırımlar şöyle:

180 bin TL idari para cezası

Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması

Aracın 60 gün trafikten men edilmesi

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, trafikte kasıtlı olarak kavga çıkaran ve diğer sürücülere zarar veren kişilere karşı kararlılık mesajı verdi. Vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunarak, bu tür olayların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. Öte yandan, yeni düzenlemenin amacı, trafik düzenini bozarak can güvenliğini tehlikeye atan davranışları caydırmak ve trafik güvenliğini artırmak olarak öne çıkıyor. Alanya gibi yoğun trafik yaşanan bölgelerde uygulamanın etkisi daha belirgin hissedilecek.