MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, mevcut infaz düzenlemesinin sonuçlarını ve gelecekteki tahliye sayılarını rakamlarla paylaştı. Açıklamalarda yeni bir İnfaz Kanunu ihtiyacı da dile getirildi. Yıldız, kapsamlı bir yasal düzenlemenin infaz eşitliğini sağlayacağını belirtirken, mevcut uygulamanın geçici nitelikte olduğunu kaydetti.

FETİ YILDIZ: ''50 BİN KİŞİ ÇIKIYOR, 6 AY İÇİNDE BİR 50-60 BİN KİŞİ DAHA ÇIKACAK''



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz düzenlemesine dair şu sözleri sarf etti: 'Aslında biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur, yamalı bohça olmaz.'Yıldız açıklamalarına şöyle devam etti: 'Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranlar da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil.'



TAHLİYELER DEVAM EDİYOR



Yapılan infaz düzenlemesi kapsamında 50 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Feti Yıldız'ın ifadelerine göre, önümüzdeki altı ay içinde 50 ila 60 bin kişinin daha cezaevlerinden çıkması öngörülüyor. Yıldız, mevcut düzenlemenin yamalı bohça niteliğinde olduğunu ifade ederek, yeni bir İnfaz Kanunu ile bu düzenlemelerin kalıcı hale getirilebileceğini vurguladı.