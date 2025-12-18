EN ZORLU SÜREÇ GERİDE KALDI

Tedavinin yoğun bakım ünitesinde titizlikle sürdürüldüğünü belirten Karagöz, en kritik aşamaların artık geride bırakıldığını dile getirdi. Servet Ünlü'nün önceki süreçte sürekli makine desteğiyle tedavi gördüğünü hatırlatan Karagöz, son gelişmelerin umut verici olduğunu vurgulayarak, 'Şu anda yalnızca 20 saatte bir, tedbir amaçlı olarak makine desteği alıyor. Büyük bir olumsuzluk yaşanmaması halinde kısa süre içinde tamamen makineden ayrılarak normal servise alınmasını bekliyoruz' dedi.

HAYATİ RİSK BULUNMUYOR

Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığını özellikle vurgulayan Karagöz, tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi için enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul edilmediğini söyledi. Doktorların süreci yakından takip ettiğini ve gerekli tüm önlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığını kaydeden Karagöz, iyileşme sürecinin kontrollü biçimde sürdürüldüğünü aktardı.

Açıklamasının sonunda Servet Ünlü'nün Alanya için önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Av. Mehmet Can Karagöz, 'Tüm Alanya halkı gibi bizler de Servet Başkan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını, sevdikleriyle yeniden bir araya gelmesini ve Alanya'ya hizmet etmek üzere görevine dönmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.