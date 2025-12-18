FEN LİSESİ KAVŞAĞINDA KAZA

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Ramazan Doğan'a, Yusuf G. yönetimindeki 07 VIN 34 plakalı Hyundai marka kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Doğan ağır şekilde yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve bu ihbarla birlikte ekipler kısa sürede olay yerine yönlendirildi.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ramazan Doğan, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan kurtarılamadı ve kazanın ardından Gazipaşa'da bir can kaybı daha yaşanmış oldu.



SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.