Belediye yetkilileri, futbol kursunun çocuklara bedensel gelişim, takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi pek çok katkı sağlayacağını belirterek, velileri kayıt konusunda teşvik ediyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşecek eğitimlerde, çocuklar futbolun temel tekniklerini öğrenirken, aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştirme imkânı bulacak.

BAŞKAN MEHMET ALİ YILMAZ'DAN DAVET



Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak tüm çocukları futbol kursuna katılmaya davet etti. Başkan Yılmaz, 'Sağlıklı bireyler yetiştirmek ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Futbol, yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandıran bir yaşam biçimi. Gazipaşa Belediyesi olarak, gençlerimizin kurslarımız sayesinde hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı futbol kursumuza katılmaya davet ediyorum.' dedi.

KAYITLAR 14 ARALIK'TA SONA ERİYOR



Gazipaşa Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz futbol kursuna katılmak isteyen çocuklar için son başvuru tarihi 14 Aralık 2025 olarak belirlendi. Veliler, başvurularını Gazipaşa Belediyesi Spor Birimine yapabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi için 0535 576 09 89'dan Spor birimine ulaşılabilecek.