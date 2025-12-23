Yaklaşık altı yıl önce belediyeye ait küçük bir arazide başlatılan Karakılçık buğdayı üretimi, bugün daha geniş alanlara yayılarak çoğaltılıyor. Gazipaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde, belediyeye ait boş tarım arazilerinde bu hafta sonu yeni ekimler gerçekleştirildi. Gazipaşa'nın verimli topraklarında yapılan bu üretimden elde edilen ürünlerin, ilçe genelindeki çiftçilerle paylaşılması planlanırken, ata tohumlarının yaygınlaştırılması ve bölge tarımına kazandırılması hedefleniyor.

BAŞKAN YILMAZ: 'ATA TOHUMLARI GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR'

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ata tohumlarının tarımsal sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Yılmaz, ata tohumlarının yalnızca bir üretim unsuru olmadığını vurgulayarak, 'Ata tohumlarını yaşatmak, sadece tarımsal bir faaliyet değil, aynı zamanda geleceğimizi koruma sorumluluğudur. Yüzyıllar boyunca bu topraklara uyum sağlamış olan bu tohumlar, doğayla uyumlu ve sağlıklı üretimin temelini oluşturmaktadır. Karakılçık buğdayını belediyemize ait arazilerde ekerek ata tohumlarımızın yok olmasının önüne geçiyor, onları yeniden toprakla buluşturuyoruz' dedi.

Üretimle örnek olmayı önemsediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, belediyenin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarla hem yerli üretimin teşvik edildiğini hem de çiftçilerin ata tohumlarına sahip çıkmaya davet edildiğini belirterek, 'Bugün attığımız her adım, gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biridir. Amacımız ata tohumlarını korumak, çoğaltmak ve bu değerleri sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla gelecek nesillere aktarmaktır' ifadelerini kullandı.