Gazipaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Gazi, Beyobası ve Aydıncık Mahalleleri (D-400 Karayolu Doğusu) sınırları içerisinde kalan yaklaşık 226 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 01.07.2025 tarih ve 88 sayılı Gazipaşa Belediye Meclisi Kararı ile kabul edildi. Söz konusu planlar, 12.12.2025 tarih ve 1076 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile de onaylandı. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dosyaları, 26 Aralık 2025 - 24 Ocak 2026 tarihleri arasında 30 gün süreyle Gazipaşa Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılacak.

BAŞKAN YILMAZ: 'DAHA PLANLI VE YAŞANABİLİR BİR GAZİPAŞA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, imar planlarının onaylanmasının Gazipaşa'nın geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclisi'nde onaylanan, Gazi, Beyobası ve Aydıncık Mahallelerimizi kapsayan imar planlarımızla birlikte ilçemiz adına önemli bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Bu planlar, Gazipaşa'nın sağlıklı, düzenli ve sürdürülebilir bir şehir kimliği kazanması yolunda atılmış güçlü bir adımdır.

İlçemizin tamamında çağdaş şehircilik anlayışını hayata geçirmek amacıyla diğer mahallelerimizin imar planı çalışmalarını da titizlikle sürdürüyoruz. Alt ve üst yapıdan sosyal alanlara kadar tüm hizmetleri planlı bir şekilde hayata geçirerek Gazipaşa'mızı geleceğe hazırlıyoruz. İmar planı dosyaları, 26 Aralık 2025 - 24 Ocak 2026 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askıda olacak. Bu süreçte emeği geçen tüm teknik ekibimize, Gazipaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte, daha planlı, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Gazipaşa için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.