Gazipaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi Kızılin Mevkii'de devam edilen proje, modern tasarımı ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje tamamlandığında toplamda 35 bin M2'lik bölgede; 24 bin M2 Yeşil Alan, Çocuk Oyun Alanı, Tırmanma Duvarı, Fitness Park Alanı, Basketbol Sahası, Yürüyüş Parkuru ve Bisiklet Yoluyla, Gazipaşa'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Büyük bir oranda tamamlanan proje, kısa sürede Gazipaşalıların hizmetinde olacak. Özellikle çocuklar için hazırlanan ve ilçenin en büyük oyun grubuna sahip oyun alanı, çocuklarla ailelerinin güvenle vakit geçirebileceği bir ortam sunacak.

BAŞKAN YILMAZ, ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yapımı hızla tamamlanmakta olan parkta incelemelerde bulundu. Parkın son durumu hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Koray Taş'tan detaylı bilgi alan Başkan Yılmaz, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Başkan Yılmaz çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada 'Gazipaşa'mızın en büyük çocuk oyun grubunun bulunduğu Kızılin Sahil Parkı projemizde sona geldik. Çok yakında çocuklarımızın neşesiyle hayat bulacak bu güzel alanı, halkımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.' dedi.