Serik'te sivri biber üreticileri, ürünlerini toplama maliyetinin bile altında satarken, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya bölgeye giderek seralardaki tabloyu yerinde inceledi ve üreticilerin sürdürülemez bir süreçle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

SERALARDA KRİTİK TABLO ORTAYA ÇIKTI



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde sivri biber üreticileri, hasat ettikleri ürünü maliyetin altında satmak zorunda kalıyor. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Serik CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat ve beraberindeki yöneticilerle mahalledeki biber seralarını ziyaret ederek son durumu yerinde değerlendirdi. İncelemelerde, biberin granaj fiyatının toplama işçiliğini karşılamadığı görülürken, birçok üreticinin hasadı tamamen durdurduğu ve kızaran biberlerin dalında kaldığı gözlemlendi; böylece üreticilerin içinde bulunduğu zorluk daha net ortaya çıktı.

TOPLAMA MALİYETİ, SATIŞ FİYATINI GEÇİYOR



Kaya, üreticilerle yaptığı görüşmelerde maliyet hesabının üreticiyi çıkmaza sürüklediğini belirterek, hasat edilen biberin kilogram fiyatının çoğu zaman toplama işçiliği maliyetinin altında kaldığını aktardı. Çiftçiler ürünü topladığında zarar ederken, toplamayı bıraktığında ise dalda kızaran biberin yarı fiyatına ancak alıcı bulabildiği ifade edildi. Burmahancı'da birçok serada biberlerin dalında bırakıldığı net şekilde görüldü ve bu durum üreticilerin çaresizliğini daha da görünür kıldı. Ziyarette üreticilerin taleplerini dinleyen Kaya, çözüm önerilerini sıralarken üreticilerin beklentileri arasında etkili pazar olanaklarının oluşturulması, ihracat süreçlerindeki engellerin kaldırılması ve ürünün emeği karşılayacak fiyat seviyelerine ulaşması gerektiğini vurguladı. Üreticiler, maliyet baskısının her geçen gün arttığını belirterek destek mekanizmalarının güçlendirilmesini istedi.

'BÖYLE GİDERSE ÜRETİCİ KALMAYACAK'



Aykut Kaya, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada tabloyu sürdürülemez olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: 'Burmahancı'da sivri biberin dalında kaldığına şahit olduk. Bu şartlarda üreticimiz ayakta kalamaz. Böyle giderse biber yetiştiren kalmayacak.' Kaya'nın sözleri, bölgede tarımsal üretimin geleceğine yönelik derin kaygıyı yansıtırken, üreticinin ayakta kalması için acil adımların gerekliliğine işaret etti.