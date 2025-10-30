AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda yeni dönem resmen başladı. Eylül 2023'te göreve atanan ve Ekim 2024'te yapılan olağan kongrede yeniden güven tazeleyen İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, partisinin yeni Yürütme Kurulunu açıkladı. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu merkezine alan yeni ekip, hem teşkilat içi dayanışmayı güçlendirmeyi hem de Alanya'nın siyasi ve sosyal dinamizmini artırmayı hedefliyor.
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatından yapılan resmi açıklamada, yeni yürütme kurulunun üyeleri ve sorumlulukları şu şekilde belirlendi:
- İlçe Başkanı: Mehmet Şarani Tavlı
- Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Ahmet Çağlar
- Teşkilat Başkanı: Celil Topal
- Seçim İşleri Başkanı: Mehmet Nazım Dere
- Tanıtım ve Medya Başkanı: Kemal Yüzbaşıoğlu
- Sosyal Politikalar Başkanı: Ahmet Özyiğit
- Yerel Yönetimler Başkanı: Baran Demiral
- Halkla İlişkiler Başkanı: İlyas Yılmaz
- Dış İlişkiler Başkanı: Mevlüt Gümüş
- İdari ve Mali İşler Başkanı: Hüseyin Uçkaya
- Ekonomi İşleri Başkanı: Uğur Ali Ünlü
- Ar-Ge Başkanı: Şükrü Cimrin
- İlçe Sekreteri: İffet Kan
- Çevre ve Şehircilik Başkanı: Fatma Ergün Çomruk
- SKM Başkanı: Salih İnci
