AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda yeni dönem resmen başladı. Eylül 2023'te göreve atanan ve Ekim 2024'te yapılan olağan kongrede yeniden güven tazeleyen İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, partisinin yeni Yürütme Kurulunu açıkladı. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu merkezine alan yeni ekip, hem teşkilat içi dayanışmayı güçlendirmeyi hem de Alanya'nın siyasi ve sosyal dinamizmini artırmayı hedefliyor.



AK Parti Alanya İlçe Teşkilatından yapılan resmi açıklamada, yeni yürütme kurulunun üyeleri ve sorumlulukları şu şekilde belirlendi:

İlçe Başkanı: Mehmet Şarani Tavlı

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Ahmet Çağlar

Teşkilat Başkanı: Celil Topal

Seçim İşleri Başkanı: Mehmet Nazım Dere

Tanıtım ve Medya Başkanı: Kemal Yüzbaşıoğlu

Sosyal Politikalar Başkanı: Ahmet Özyiğit

Yerel Yönetimler Başkanı: Baran Demiral

Halkla İlişkiler Başkanı: İlyas Yılmaz

Dış İlişkiler Başkanı: Mevlüt Gümüş

İdari ve Mali İşler Başkanı: Hüseyin Uçkaya

Ekonomi İşleri Başkanı: Uğur Ali Ünlü

Ar-Ge Başkanı: Şükrü Cimrin

İlçe Sekreteri: İffet Kan

Çevre ve Şehircilik Başkanı: Fatma Ergün Çomruk

SKM Başkanı: Salih İnci