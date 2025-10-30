Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 10. kuruluş yılına özel bir törenle yeni akademik yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek açılış töreni, Cumartesi günü Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro'da düzenlenecek.

İLK DERSİ BAKAN VERECEK

ALKÜ'nün yeni akademik yıl açılış programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üniversite öğrencilerine hitap edecek. Törende ayrıca Tıp Fakültesi öğrencileri için 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirilecek. Yeni döneme adım atan öğrenciler, hekimlik mesleğinin sembolü beyaz önlüklerini giyerek ilk derslerini Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan dinleyecek.Bu anlamlı törenle, geleceğin doktorlarına meslek hayatına başlamadan önce etik, insanlık ve sorumluluk değerlerinin hatırlatılması hedefleniyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN'DAN DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun katılımının üniversite için büyük bir gurur olduğunu belirterek tüm Alanya halkını törene davet etti. Rektör Türkdoğan, 'Yeni öğretim yılına bilimin ışığında ilerleyen, ülkesine değer katacak bireyler yetiştirme hedefiyle başlıyoruz. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm personelimizle birlikte bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.