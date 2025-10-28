Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını ifade eden Sünbül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığın ve milli iradenin en büyük temsili olduğunu söyledi.

'CUMHURİYET, MİLLİ BİRLİĞİMİZİN EN SOMUT İFADESİDİR'

Sünbül mesajında, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin var olma iradesinin ve özgürlük sevdasının bir simgesi olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: 'Cumhuriyet, Türk milletinin hürriyetine olan sevdasının, azminin ve kararlılığının sonucudur. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla Cumhuriyetimizin temel ilkelerini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı milli bir görev olarak görüyoruz.'

'ATATÜRK'ÜN EMANETİ EBEDİYEN YAŞAYACAK'

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'in, birlik ve beraberlik sayesinde ilelebet yaşayacağını belirtti. Sünbül, 'Bu emaneti korumak ve daha ileri taşımak, her Türk vatandaşının en kutsal vazifesidir' dedi. Öte yandan Sünbül, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbi kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmetle andığını belirterek, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.