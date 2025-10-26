Büyük bir başarıya imza atarak 3. kez Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Alanya'ya geldi. İspanya Jerez Yarışında kazandığı zaferle sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek yıl dünyanın en önemli organizasyonlarından MotoGP'de yarışacak başarılı sporcu, Alanya'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

ALANYA ŞAMPİYONUNU BAĞRINA BASTI

Şampiyon motosikletçi, Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen organizasyonla kent girişindeki lunapark arkasında motosiklet kulüpleri üyeleri ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir konvoyla karşılandı. Kilometrelerce uzunluktaki konvoy, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polislerinin ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yola çıktı. Çevre Yolu ve Atatürk Caddesi üzerinden İskele Şelale Meydanına kadar konvoy sürerken, vatandaşlar da yol kenarlarında Türk bayrakları ve alkışlarla bu coşkuya ortak oldular. Törene, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Alkışlarla karşılanan dünya şampiyonu milli motosikletçiyi Alanya halkı adeta bağrına basarken, vatandaşlar Razgatlıoğlu ile fotoğraf çektirdi ve kasklarını imzalattılar.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN ŞAMPİYONA UNUTULMAZ HEDİYE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program kapsamında Toprak'ın şampiyon olduğu anlar dev ekrandan vatandaşlara izletildi. Programın açılış konuşmasını Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu gerçekleştirdi. Alanyaspor'un 7 numaralı formasını Razgatlıoğlu'na hediye eden Çavuşoğlu, büyük başarılar kazandırarak ülkemizi gururlandırdığı için kendisine teşekkür etti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise konuşmasında, 'Burası Alanya! 300 metre ileride 34'üncüsünü organize ettiğimiz Triatlon Şampiyonası, burada ise sevgili Toprak'ın Dünya Şampiyonluğu sonrası karşılama programı var. Kendisi 15 yıl önce 14 yaşında 'Ben bir gün dünya şampiyonu olacağım. Hem babamın hem Alanya'nın hem de ülkemizin adını en yukarılara çıkaracağım' demişti. Bunu başardı, kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bir röportajda ise sizlere verilen hediyeleri ne yapıyorsunuz dediler. O da 'çok özel olmadıkça yanımdaki arkadaşlarıma dağıtıyorum' demişti. Biz seneye çalışma arkadaşlarına dağıtamayacağı bir hediyeyi Alanya olarak vereceğiz. Adının Alanya'da sonsuza kadar yaşaması için bir yere adını vereceğiz. Alanya Belediyesi olarak böyle bir karar aldık. Kendisine de sürpriz olsun. Seneye inşallah dördüncü şampiyonluğunda kendi adıyla anılacak bir yerde ağırlamayı umut ediyoruz. Al bayrağımızı, Türkiye'mizin adını, Alanya'mızın adını, kendi adını, İstiklal Marşımızı dünyaya duyurduğu için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı. Başkan Özçelik şampiyon motosikletçiye tablo hediye etti. Belediye Başkanı Özçelik ve Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonluk Kupasıyla poz verdi.

RAZGATLIOĞLU: SEVGİNİZİ BU ŞEKİLDE GÖRMEK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Razgatlıoğlu yaptığı konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek, 'Dünya Şampiyonu olduğumuzda her zaman biz diyorum. Çünkü hep beraber bu şampiyonluğu elde ettik. Sizlerin sevgisi bizi çok güçlendiriyor. Beni bugün de yalnız bırakmadınız sizlere çok teşekkür ediyorum. Alanya'dan ya da Alanya dışından geldiniz her birinizin ayağına sağlık. Bu sene çok başka bir karşılama oldu. Sevginizi bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah seneye de şampiyon olacağız. Biliyorsunuz son yıl zorlu geçti, son yarışta rakibimiz tarafından yarış dışı kaldık ama başardık. Bir şekilde o stres altında şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şu anki yarıştığım yerde son senemdi artık MotoGP'de yarışıyorum. Orada yarışan ilk Türk olacağım. Biz her zaman ki gibi ülkemizi en iyi şekilde orada da temsil etmeye devam edeceğiz. Bayrağımızı orada da dalgalandırmaya devam edeceğiz. Yarış kazandıktan sonra her defasında bayrağımızla tur atıyoruz, bu inanılmaz bir duygu anlatılacak bir şey değil. Bu yıl 21 defa yarış kazandık. Bu, 21 defa İstiklal Marşı demek. Daha zorlu bir yere gidiyoruz. İki tekerde çıkabileceğimiz en üst yere gidiyoruz. MotoGP pilotu olmak önemli değil orada iz bırakmak bizim için önemli. Orada da başarılı olursak, hayalimizin de ötesine geçmiş olacağız.' dedi.