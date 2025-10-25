Alanya'nın moda haritasına yeni bir nokta eklendi. Gözde Saldere tarafından kurulan The Shine butiği, Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde düzenlenen açılış töreniyle kapılarını moda severlere açtı. Zarif tasarımı ve özel ürünleriyle dikkat çeken mekan, kısa sürede Alanya'nın vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı hedefliyor.



RENKLİ AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Açılışa çok sayıda davetli, iş insanı ve moda tutkunu katıldı. Etkinlikte misafirlere çeşitli ikramlar sunulurken, butik sahibi Gözde Saldere konuklarla yakından ilgilendi. Açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Gözde Saldere, açılışta yaptığı konuşmada uzun süredir hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 'Amacımız, Alanya'da kadınların kendilerini özel hissedecekleri ve kaliteli ürünlere ulaşabilecekleri bir ortam oluşturmak' dedi. Öte yandan modern iç tasarımı ve şık atmosferiyle dikkat çeken The Shine, kadınlara özel koleksiyonlarıyla Alanya moda dünyasında kısa sürede adından söz ettirmeyi hedefliyor.