Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürürken bu çalışmaların akademi ve bilim dünyasına arşivlik katkılar sunmayı sürdürüyor. ALKÜ'de Tıp, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Rafet Kayış Mühendislik ve Sağlık Bilimleri fakülteleri tarafından bilimsel çalışmaların, süreli yayın olarak bilim dünyasıyla buluşması adına dergi yayınlarına şimdi de bir yenisi daha eklendi. ​ALKÜ Eğitim Fakültesi, eğitim bilimleri alanındaki bilgi üretimine katkı sunma misyonunu iki önemli yayınla güçlendirdi. Fakültenin ilk yayını olan 'Eğitim Fakültesi Dergisi'nin ilk sayısının yayımlanmasının hemen ardından, fakülteye ait ilk kitap serisi olan 'ALKÜ Eğitim Araştırmaları I' de okuyucularla buluştu.

​İLK KİTAP SERİSİ: 'ALKÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI I' YAYIMLANDI

Fakültenin yeni ve heyecan verici projelerinden biri olan 'ALKÜ Eğitim Araştırmaları' dizisinin ilk eseri, 'ALKÜ Eğitim Araştırmaları I' başlığıyla yayımlandı. ​Bu eser, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında yürütülen güncel araştırmaları bir araya getirerek bilimsel bilgiye önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor. Titizlikle hazırlanan bu kitap; araştırmacılar, öğretmen adayları ve eğitim alanına ilgi duyan tüm paydaşlar için değerli bir referans kaynağı niteliği taşıyor. Kitap, fakültenin akademik üretkenliğinin somut bir göstergesi olarak serinin ilerleyen dönemlerde yayımlanacak diğer kitapları için de güçlü bir başlangıç teşkil ediyor.

​FAKÜLTE DERGİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

​Süreli yayın alanındaki önemli adım ise fakültenin bilimsel yayını olan 'Eğitim Fakültesi Dergisi'nin ilk sayısının yayımlanması oldu. ​Dergi; eğitim süreçlerine, yöntemlerine, politikalarına ve güncel pedagojik yaklaşımlara ışık tutan, akademik kalite standartlarına uygun araştırmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasına kazandırmayı hedefliyor. Eğitim ​Fakültesi Dekanlığı, her iki önemli yayının da ortaya çıkışında büyük emek harcayan tüm yazarlara, Yayın ve Bilim Kurullarına teşekkürlerini ileterek yayımlanan eserlerin bilim camiasına faydalı olmasını diledi.

​ALKÜ'DE YAYINLANAN DİĞER DERGİLER

1. Alanya Akademik Bakış

https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyaakademik

2. Acta Medica Alanya

Erişim linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/medalanya

3. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi

Erişim linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/alku