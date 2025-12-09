KESTEL'DE YAYA GEÇİŞİ SIRASINDA ÇARPIŞMA

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yaşanan kaza, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen A.D.'nin adımlarını hızlandırdığı sırada A.Ö. idaresindeki otomobilin bölgede seyretmesiyle gerçekleşti ve çarpmanın etkisiyle A.D. yere düşerek yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı fark eder etmez hem yaralıya destek olmaya çalıştı hem de zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek ekiplerin yönlendirilmesini sağladı; böylece dakikalar içinde sağlık görevlileri olay yerine ulaştı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.D.'ye ilk müdahaleyi yaya geçidinin hemen yanında yaptı ve yaralının bilincinin açık olması müdahale sürecini kolaylaştırdı. Ardından ambulansa alınan A.D., kontrol ve tedavisinin detaylı şekilde yapılabilmesi için hastaneye sevk edildi. Kaza sırasında bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler hem araç trafiğini kontrollü şekilde yönlendirdi hem de kazanın oluş biçimine dair ilk değerlendirmeleri yaptı; böylece olay yeri incelemesi daha sistemli bir şekilde yürütüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı aktarıldı. Öte yandan kazayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında sürücü A.Ö.'nün ifadesine başvurulurken, çarpmanın nasıl gerçekleştiğine dair trafik ekiplerinin çalışmaları sürüyor.