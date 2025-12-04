CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM kürsüsünden uyardı: Alanya'nın hastanesi kışın 700 bin, yazın 2 milyon kişiye hizmet veriyor ama tıkanıyor. Kanser hastaları tedavi için Antalya yollarında sürünüyor. Onkoloji merkezi içeren 250 yataklı ek bina ve yeni hastaneler hemen yapılmalı!



CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Alanya'daki sağlık hizmeti yetersizliğini ülke gündemine taşıdı. Kaya, 400 yataklı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Anamur'dan Serik'e kadar uzanan geniş bir bölgeye kışın yaklaşık 700 bin, yaz aylarında ise 2 milyon nüfusa hizmet verdiğini belirterek, hastanenin mevcut kapasitesinin bu yükü karşılayamaz hâle geldiğini vurguladı ve bu tabloya rağmen fiziki koşulların giderek daha yetersiz kaldığını ifade etti.







HASTANENİN YÜKÜ ARTIYOR, KAPASİTE YETERSİZ KALIYOR



Kaya, hastaneye ilave doktor gelse dahi yer bulunamadığını, ameliyathane, yoğun bakım, servis yatakları ve acil servis kapasitesinin ciddi ölçüde yetersiz olduğunu söyledi. Kış aylarında sıkışan hizmet kapasitesinin yaz aylarında tamamen tıkandığını dile getiren Kaya, ameliyat ve cildiye gibi kritik branşlarda aylarca randevu alınamadığını aktardı.

'ONKOLOJİ MERKEZİ İÇEREN 250 YATAKLI EK BİNA ŞART'



Kaya konuşmasında kanser hastalarının kemoterapi ve PET çekimleri için Antalya'ya gitmek zorunda kaldığını, bu süreçte büyük mağduriyet yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: '400 yataklı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kışın 700 bin, yazın 2 milyon nüfusa hizmet veren bölgenin tek tam teşekküllü hastanesi. Fiziki olarak çok yetersiz durumda. İlave doktor gelse koyacak yer yok. Ameliyathane, yoğun bakım, servis yatakları ve acil bölümü çok yetersiz. Kışın zaten yetersiz, yazın tamamen tıkanıyor. Ameliyat ve cildiye gibi kritik branşlarda aylarca randevu alınamıyor. Kanser hastaları kemoterapi ve PET için Antalya yollarında perişan oluyor. Bu nedenle hastanenin önündeki alana, içinde onkoloji merkezi olan 250 yataklı ek bina acilen yapılmalıdır.'







BÖLGEYE YENİ HASTANELER İÇİN ÇAĞRI



Kaya, Alanya-Manavgat arasına tıp fakültesine bağlı bir üniversite hastanesi kurulması gerektiğini, Payallar Hastanesi'nin ivedilikle tamamlanmasının önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Demirtaş ve Mahmutlar'a ikinci basamak hastaneler kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, yoğun nüfusu ve ekonomik gücüyle Alanya'nın mevcut sağlık koşullarının çok ötesinde bir hizmeti hak ettiğini söyledi.