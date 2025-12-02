ALTİD'in genel kurulunda başkanlığa seçilen Cem Özcan, yarın görevi Burhan Sili'den devralacak ve dernekte yeni dönemi başlatacak. İlk Yönetim Kurulu toplantısında tanışma ve görev dağılımı yapılması planlanıyor.

DEVİR TESLİM YARIN YAPILACAK

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Cem Özcan, yarın saat 14.00'te görevi resmen Burhan Sili'den devralacak ve böylece dernekte yeni bir dönem başlayacak. Devir teslim süreci, yönetimdeki ekiplerin uyumlu bir şekilde göreve adım atması için önemli bir aşama olarak görülüyor ve bu sürecin ardından çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Cem Özcan'ın ilk Yönetim Kurulu toplantısını ise bugün saat 16.00'da yapacağı ve bu toplantının tanışma niteliği taşıyarak görev dağılımının belirlenmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi. Toplantının ardından yönetimin sorumluluk alanlarını netleştirmesi ve derneğin yeni dönem yol haritasını şekillendirmesi planlanıyor.


FUAR TAKVİMİ MASAYA YATIRILACAK

Özcan ve ekibinin önümüzdeki günlerde hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenecek turizm fuarlarını gündemine alacağı öğrenildi. Bu çerçevede, ALTİD'in tanıtım stratejilerinin değerlendirilmesi ve Alanya turizmine katkı sunacak adımların belirlenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.

