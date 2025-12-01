Alanya’da Aralık ayının ilk üç günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri kapıda. AEDAŞ’ın bakım, yatırım ve güvenlik çalışmaları nedeniyle özellikle Oba, Mahmutlar, Gümüşkavak, Çamlıca, Yeşilöz ve Uğrak hattında yaşayanlar uzun saatler boyunca elektriksiz kalacak. İlçe genelinde pek çok mahalle hazırlığa başlamış durumda; vatandaşlar şarjlarını dolduruyor, işletmeler tedbir alıyor.

PAZARTESİ EN GENİŞ KESİNTİ YAŞANACAK



1 Aralık Pazartesi günü 09.00–16.00 arasında Oba Mahallesi’nin büyük kısmı karanlığa gömülecek. Medrese Caddesi, Seki Sokak, Çarşamba Oğlu, Arapoğlu Küme Evler, Soğancılar, Bacaksızlar, Müderisler, Azaklar Caddesi ve Bademliler Sokak kesintiden en çok etkilenecek noktalar arasında yer alıyor. Aynı saatlerde Gümüşkavak, Hocalar, Karapınar, Yalçı, Çamlıca’nın Gözlar ve Kozlar yaylaları ile Mahmutlar’ın Keşbeleni ve Kozarası yaylaları da elektriksiz kalacak. Mahmutlar İsa Küçülmez Caddesi’nde ise kesinti 09.30–16.30 arasında uygulanacak.

ÖĞLE SAATLERİNDE KISA SÜRELİ KESİNTİLER



Uğrak Aydap Sahil ve Yeşilöz Denizgüneyi bölgelerinde 09.00–13.00 arasında güvenlik gerekçesiyle elektrik verilmeyecek. Yeşilöz Köy İçi Gökaasma Sokak da aynı süreçte kesintiden etkilenecek.

2 VE 3 ARALIK’TA DA DEVAM EDECEK



Kesintiler yalnızca 1 Aralık’la sınırlı değil. AEDAŞ, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde de farklı mahallelerde planlı çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Hangi sokakların etkileneceğine ilişkin ayrıntılı liste kurumun internet sitesinde ve mobil uygulamasında yayınlandı. Alanyalılar özellikle Pazartesi günü buzdolabı, derin dondurucu ve asansör gibi cihazlar konusunda tedbir almaya yönelirken, yetkililer de jeneratör kullanan işletmeler ve siteleri uyarıyor: “Çalışmalar sırasında güvenlik için elektrik hattına müdahale etmeyin.”