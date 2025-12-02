Türkiye'nin dört bir yanından iş insanları Antalya'da buluştu. 26. İş Dünyası Zirvesi'nde dayanışma vurgusu öne çıkarken, ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu bölgesel iş birliklerinin ve katma değerli projelerin altını kalın çizgilerle çizdi.



İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU



TÜRKONFED'in geleneksel hale gelen İş Dünyası Zirvesi'nin 26'ncısı, hafta sonu Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce iş insanı ve sanayici, sürdürülebilir kalkınma, bölgesel ekonomik gelişim, dijital dönüşüm ile yeni nesil yönetim modelleri gibi geleceğin anahtar konularını masaya yatırdı. Zirveye Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra çok sayıda sektör lideri ve kanaat önderi katıldı.





CEZİRİOĞLU DAYANIŞMANIN GÜCÜNE VURGU YAPTI



Etkinlikte söz alan ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve BAKSİFED Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Cezirioğlu, oturumlarda iş dünyasının en büyük gücünün dayanışma olduğunu vurguladı. Bölgesel iş birliklerinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini belirten Cezirioğlu, bu birlikteliğin hem yerel kalkınmayı hızlandıracağını hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Katma değer yaratacak projelere sahip çıkılmasının şart olduğunu dile getiren Cezirioğlu, zirvenin oluşturduğu ortak akıl platformunun yeni iş birliği kapılarını araladığını söyledi.







TEŞEKKÜR MESAJIYLA ZİRVE TAMAMLANDI



Yoğun ilgi gören zirve, kapanış oturumunun ardından teşekkür mesajlarıyla sona erdi. Organizasyonun başarısı için TÜRKONFED'e, sıcak ev sahipliği için BAKSİFED'e ve katkı sunan tüm katılımcılara şükranlarını sunan iş dünyası temsilcileri, Antalya'dan yeni projeler ve güçlenmiş bağlarla ayrıldı. Ortaya çıkan ortak iradenin, önümüzdeki dönemde hayata geçecek iş birliklerine ilham kaynağı olacağı belirtildi.



