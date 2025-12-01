Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER) tarafından düzenlenen 3. Hamsi Festivali iki gün sürdü. Eski Belediye Hizmet Binası arkasındaki alanda toplam 7 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı. Kemençe ve tulum eşliğinde horon çekildi, festivale katılan vatadnaşlar gönüllerince eğlendi.





FESTİVAL ALANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER) tarafından düzenlenen festival, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun katılımla başladı. Mısır ekmeği eşliğinde pişirilen hamsinin yanı sıra kara lahana çorbası, turşu kavurması ve diğer yöresel lezzetler ziyaretçilerin ilgisini toplarken, kemençe ve tulum eşliğinde horon halkaları kuruldu. Yerli halkın yanı sıra çok sayıda yabancı turist de etkinliğe katıldı. Festivalin ikinci gününde hava koşulları sabah saatlerinde olumsuz seyretse de, kısa sürede yeniden kalabalık oluştu ve etkinlik planlandığı gibi devam etti.





ALKARDER BAŞKANI HACIFAZLIOĞLU: “HAZIRLIKLAR YOĞUN EMEKLE YÜRÜTÜLDÜ”

Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, festival kapsamında yapılan hazırlıkları anlatarak şöyle konuştu:

“Derneğimizi 2008 yılında kurduk ve o günden bu yana Alanya’da Karadeniz kültürünü yaşatmak için çalışıyoruz. Üç yıldır festivalimizi büyüterek sürdürüyoruz. İlk yıl 5 ton, geçen yıl 6–6,5 ton hamsi getirmiştik. Bu yıl talebi karşılayabilmek için 7 ton hamsi hazırladık. Dün yaklaşık 70–80 bin kişinin alandan geçtiğini tahmin ediyoruz. Hava sabah saatlerinde olumsuzdu ancak kısa sürede kalabalık yeniden toplandı. Yaklaşık bir aylık hazırlık süreci geçirdik. Alanda 400’e yakın görevli görev yapıyor, pişirme bölümünde 250 kişilik ekip bulunuyor. Karadenizli iş insanlarımız maddi ve manevi destek sağladı. Turistlerin ilgisi de yüksekti; çok uluslu bir katılım vardı. Herkesin memnuniyetle ayrılmasını önemsiyoruz.” Hacıfazlıoğlu ayrıca yerel basının etkinliği takip etmesine teşekkür etti.





KAYMAKAM ÖZTÜRK: “KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KENTE DEĞER KATIYOR”

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, festivalin kentteki kültürel çeşitliliğe katkıda bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Alanya, çok kültürlü yapısıyla Türkiye’nin en canlı şehirlerinden biri. Bu festival, hem yerel halkı hem de misafirleri ortak bir atmosferde buluşturan bir etkinliktir. Karadeniz kültürünün burada güçlü bir şekilde yaşatılması şehir kimliğini zenginleştiriyor. Katılımın yoğun olması, bu tür organizasyonlara duyulan ilgiyi gösteriyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”





FESTİVAL DAVUT GÜLOĞLU KONSERİYLE SONA ERDİ

Festival süresince sahnede yerel sanatçılar performans sergilerken, iki gün boyunca kemençe ve tulum ezgileri festival alanında duyuldu. Etkinlik, ikinci günün sonunda Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu’nun konseriyle tamamlandı ve program planlandığı şekilde sona erdi.















