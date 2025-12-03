Alanya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD), 25 Kasım'daki genel kurulun ardından yeni yönetim kurulunu dün toplanarak resmen iş başı yaptı. Başkanlık divanı, komisyonlar ve dış temsil görevleri tek tek belirlenirken, dernek yeni dönemde turizmde daha etkin ve koordineli bir yapıya kavuştu. Genel kurulda oy çoğunluğuyla başkan seçilen Cem Özcan, ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak hem yönetim görevlerini hem de dış temsil ve komisyon dağılımlarını belirledi. Yeni dönemin çerçevesini oluşturan bu toplantı, derneğin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritasını netleştirdi ve kararlar birbirine doğal bir akışla bağlanarak kapsamlı bir yapılanmanın ilk adımlarını attı.



YENİ BAŞKANLIK DÖNEMİ BAŞLADI



ALTİD'in geçtiğimiz hafta yapılan Genel Kurulu'nda 106 oy alarak başkan seçilen Cem Özcan, rakibi Şevki Taç'ı geride bıraktıktan sonra dün resmen görevine başladı. Başkanlık görevinin devralınmasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve böylece yeni dönem hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Toplantı sonrasında görev dağılımı tüzük hükümlerine göre netleşti. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Özcan seçilirken, başkan yardımcılıklarına Ali Orkan ve Kerim Kılınç getirildi. Genel Sekreterlik görevini Özkan Ünal üstlendi; muhasip üyeliğe ise Hasan Yeniacun oy birliğiyle görevlendirildi. Bu dağılım, yönetim kurulu içinde uyumlu bir çalışma planı oluşturulmasına katkı sağladı.







DIŞ TEMSİL VE KOMİSYONLARDA GENİŞ KAPSAMLI YAPILANMA



Toplantının devamında yalnızca yönetim içi görevler değil, kurum dışı temsil alanları da ele alındı. ALTAV, Kent Konseyi, Koruma Kurulu, İl Tanıtım Geliştirme Kurulu, Gençlik ve Spor ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki temsiller belirlendi. Ayrıca sahil ve acente ilişkileri, organizasyonlar, dijitalleşme ve kurumsal tanıtım, eğitim ve insan kaynakları ile turizm master planı komisyonlarında tüm yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı görev paylaşımı yapıldı. Böylece derneğin faaliyet alanlarını birbirine bağlayan geniş bir koordinasyon yapısı oluşturuldu.

TEŞEKKÜR VE BAĞIŞ ÇAĞRISI



Başkan Özcan, açıklamasında kendilerini ziyaret eden, tebrik eden ve çiçek gönderen herkese teşekkür etti. Bununla birlikte, bundan sonraki süreçte çiçek yerine TEMA, LÖSEV veya Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasının memnuniyet yaratacağını belirtti. Bu çağrı, derneğin sosyal sorumluluk yaklaşımını destekleyen bir adım olarak öne çıktı.