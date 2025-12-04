GEMİNİ ZİRVEDE
Google'ın açıkladığı 'Year in Search 2025' verilerine göre Türkiye'de kullanıcılar yıl boyunca en çok 'Aramalar', 'İsimler', 'Kaybettiklerimiz', 'Diziler', 'Filmler', 'Tarifler', 'Ne zaman?', 'Ne giyilir?', 'Nesi meşhur?' ve 'Nasıl yenir?' kategorilerinde arama yaptı ve bu geniş dağılım yılın ilgi odağını ortaya koydu. Bu kategoriler içinde özellikle 'Aramalar' başlığı dikkat çekerken teknoloji gündeminin etkisiyle Gemini öne çıktı ve bu ilgi İstanbul Depremi ile yıl içinde sıkça konuşulan Eşref Rüya'nın da üst sıralara taşınmasına yol açtı, böylece ilk üç sıra şekillendi.
2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK MERAK EDİLENLER
Raporda Türkiye'nin yıl boyunca en fazla aradığı konular ayrıntılı şekilde listelenirken bu kapsamda 'Türkiye internette en çok neyi aradı?' sorusuna yanıt niteliğinde sonuçlar paylaşıldı. Buna göre Gemini, İstanbul Depremi, Eşref Rüya, Türkiye-İspanya ve Squid Game öne çıkan başlıklar arasında yer aldı ve bu sıralama yılın genel arama eğilimlerini belirginleştirdi.
TÜRKİYE'DE 2025'İN EN ÇOK ARANANLARI (Kategorilere Göre)
🔹 Aramalar
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye İspanya
- Squid Game
🔹 En Çok Aranan İsimler
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca
🔹 En Çok Aranan Tarifler
- Spoonful tarifi
- 100 kişilik mercimek çorbası tarifi
- Lokanta usulü beyti tarifi
- Mevlana çorbası tarifi
- Soğan dolması tarifi
🔹 Kaybettiklerimiz
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
🔹 En Çok Aranan Diziler
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
🔹 En Çok Aranan Oyunlar
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
🔹 'Ne Zaman?' Aramaları
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
- Gassal 2. sezon ne zaman?
- Voleybol final maçı ne zaman?
- Basketbol final maçı ne zaman?
- TOKİ başvuruları ne zaman?
🔹 'Ne Giyilir?' Aramaları
- Yeşil pantolon üstüne ne giyilir?
- Mayonun üstüne ne giyilir?
- Beyaz pantolon altına ne giyilir?
- Saray düğününde ne giyilir?
- Sonbaharda ne giyilir?
🔹 'Nesi Meşhur?' Aramaları
- Bolu'nun nesi meşhur?
- Ağrı'nın nesi meşhur?
- Merzifon'un nesi meşhur?
- Mardin'in nesi meşhur?
- Gaziantep'in nesi meşhur?
🔹 'Nasıl Yenir?' Aramaları
- Kiwano nasıl yenir?
- Demirhindi nasıl yenir?
- Kinoa nasıl yenir?
- Mango nasıl yenir?
- Yaban mersini nasıl yenir?