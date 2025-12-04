GEMİNİ ZİRVEDE



Google'ın açıkladığı 'Year in Search 2025' verilerine göre Türkiye'de kullanıcılar yıl boyunca en çok 'Aramalar', 'İsimler', 'Kaybettiklerimiz', 'Diziler', 'Filmler', 'Tarifler', 'Ne zaman?', 'Ne giyilir?', 'Nesi meşhur?' ve 'Nasıl yenir?' kategorilerinde arama yaptı ve bu geniş dağılım yılın ilgi odağını ortaya koydu. Bu kategoriler içinde özellikle 'Aramalar' başlığı dikkat çekerken teknoloji gündeminin etkisiyle Gemini öne çıktı ve bu ilgi İstanbul Depremi ile yıl içinde sıkça konuşulan Eşref Rüya'nın da üst sıralara taşınmasına yol açtı, böylece ilk üç sıra şekillendi.

2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK MERAK EDİLENLER



Raporda Türkiye'nin yıl boyunca en fazla aradığı konular ayrıntılı şekilde listelenirken bu kapsamda 'Türkiye internette en çok neyi aradı?' sorusuna yanıt niteliğinde sonuçlar paylaşıldı. Buna göre Gemini, İstanbul Depremi, Eşref Rüya, Türkiye-İspanya ve Squid Game öne çıkan başlıklar arasında yer aldı ve bu sıralama yılın genel arama eğilimlerini belirginleştirdi.

TÜRKİYE'DE 2025'İN EN ÇOK ARANANLARI (Kategorilere Göre)

🔹 Aramalar

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

🔹 En Çok Aranan İsimler

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

🔹 En Çok Aranan Tarifler

Spoonful tarifi

100 kişilik mercimek çorbası tarifi

Lokanta usulü beyti tarifi

Mevlana çorbası tarifi

Soğan dolması tarifi

🔹 Kaybettiklerimiz

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

🔹 En Çok Aranan Diziler

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

🔹 En Çok Aranan Oyunlar

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

🔹 'Ne Zaman?' Aramaları

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Gassal 2. sezon ne zaman?

Voleybol final maçı ne zaman?

Basketbol final maçı ne zaman?

TOKİ başvuruları ne zaman?

🔹 'Ne Giyilir?' Aramaları

Yeşil pantolon üstüne ne giyilir?

Mayonun üstüne ne giyilir?

Beyaz pantolon altına ne giyilir?

Saray düğününde ne giyilir?

Sonbaharda ne giyilir?

🔹 'Nesi Meşhur?' Aramaları

Bolu'nun nesi meşhur?

Ağrı'nın nesi meşhur?

Merzifon'un nesi meşhur?

Mardin'in nesi meşhur?

Gaziantep'in nesi meşhur?

🔹 'Nasıl Yenir?' Aramaları

Kiwano nasıl yenir?

Demirhindi nasıl yenir?

Kinoa nasıl yenir?

Mango nasıl yenir?

Yaban mersini nasıl yenir?