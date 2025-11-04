Denizli’de yaşayan bir baba, 12 çocuğuna verdiği isimlerle dikkatleri üzerine çekti. Türk tarihinden ve destanlarından ilham alan baba, her bir çocuğuna anlamlı ve kültürel kökeni güçlü isimler koydu.

TÜRK DESTANLARINDAN ESİNLENEN İSİM SEÇİMİ

Baba, çocuklarına Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi. Her bir ismin Türk mitolojisi ve kahramanlık destanlarında yer alan figürlerden esinlendiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Ailenin isim listesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların büyük bölümü babanın tercihine övgüde bulunurken, bazı paylaşımlarda “Türk kültürüne sahip çıkmanın güzel bir örneği” ifadeleri yer aldı. “Her biri ayrı bir destan gibi” yorumları da dikkat çekti.

KÜLTÜREL VE TARİHİ KÖKLERE VURGU YAPILDI

Babanın isim tercihlerinin, Türk kültürüne duyduğu saygının bir yansıması olduğu ifade edildi. Paylaşımlar kısa sürede on binlerce beğeni alırken, birçok kişi bu isimlerin çocuklara tarih bilinci ve güçlü bir kimlik kazandırdığını belirtti. Öte yandan, sosyal medyada bazı kullanıcılar da benzer şekilde çocuklarına geleneksel ve kültürel anlam taşıyan isimler verme eğiliminde olduklarını paylaştı.